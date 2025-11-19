Громадська рада при мерії Миколаєва не підтримала проєкт нових Правил благоустрою від Департаменту ЖКГ. Фото: Центр підтримки бізнесу

Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради не підтримала проєкт Правил благоустрою, розроблений Департаментом житлово-комунального господарства (ЖКГ). На думку представників громадськості, запропонована версія документу є надто формалізованою та не враховує пропозиції мешканців міста.

Про це свідчить протокол засідання експертно-громадської ради від 6 листопада, повідомляє «МикВісті».

Нещодавно у Миколаєві відбулося чергове засідання ради, присвячене обговоренню проєкту нових Правил благоустрою міської територіальної громади. Цей документ має визначати основні принципи догляду за міським простором, порядок утримання територій, озеленення, прибирання, розміщення зовнішньої реклами та інші аспекти, що пов’язані з облаштуванням міста. Наразі обов’язки щодо формування цих правил були передані Департаменту ЖКГ Миколаївської громади.

Проте під час засідання експертно-громадська рада рекомендувала міському голові та депутатам міськради не приймати проєкт Правил у чинній редакції. Як розповів у коментарі «МикВісті» представник експертно-громадської ради при міськвиконкомі Валерій Вєтров, головна проблема цієї версії документу полягає в його надмірній формалізації. Текст спирається на відсилки до типових правил, через що містить дуже мало чітких і зрозумілих формулювань.

— Правила благоустрою — це документ, дуже важливий для житлово-комунального господарства. У них є Типові правила, на які вони орієнтуються. Основна наша претензія в тому, що вони мають загальний формат і в більшості розділів містять просто відсилання до цих норм. Це означає, що вони пишуть «проблема така-от, це буде не відповідати стандарту такому, це не буде відповідати певному закону такому то». Для того, щоб документ працював, він має бути детальним, чітким і зрозумілим. По-перше, для посадовців, які забезпечують його виконання. І, найголовніше, для мешканців та підприємців. Ніхто не буде шукати ці відсилки у складних документах. Це наш міський документ, він повинен усе пояснювати доступно, що і як потрібно виконувати, — пояснив він.

Валерій Вєтров, представник експертно-громадської ради при міськвиконкомі (справа) під час засідання 6 листопада. Фото: Центр підтримки бізнесу

Валерій Вєтров нагадав, що ще у 2019 році створювали робочу групу для розробки проєкту Правил благоустрою Миколаєва, де активно залучали громадськість та експертів із різних галузей, щоб максимально наповнити документ.

— Раніше вже був підготовлений проєкт, у якому брали участь мешканці та підприємці. Ми довго працювали над цим документом. Хоча це було до війни, особливих змін у законодавстві не відбулося. Тому ми рекомендували повернутися до того документу і доопрацювати його, а не приймати цей, — зазначив Валерій Вєтров.

Він підкреслив, що новий проєкт Правил благоустрою має враховувати специфіку міста, а не містити лише узагальнені положення.

— Можна взяти типові правила з сайту, наприклад, Запоріжжя, Києва чи Одеси, але у Миколаєва своя специфіка, і документ повинен відповідати їй, — підсумував член експертно-громадської ради.

Як повідомляє Центр підтримки бізнесу, під час засідання був присутній перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Він пояснив, що частина пропозицій ради вже була врахована.

— Багато пропозицій були прийняті або частково прийняті. Частина відхилена не тому, що вони погані, а тому що ці норми вже визначені в правилах благоустрою. Є пропозиції, які я дуже хочу додати, але з урахуванням того, що вони сформульовані експертно-громадською радою, було б непогано доопрацювати їх, наприклад, у частині додавання окремих розділів, — сказав Ігор Набатов.

Ігор Набатов також зазначив, що департамент орієнтувався на типові правила благоустрою, визначені законодавством, і до того ж для надання зауважень у Ради був достатній час. Через це пропозиції повернутися до проєкту 2019–2022 років він вважає неконструктивним. Проте, зазначили в Центрі підтримки бізнесу, департамент ЖКГ готовий доопрацювати документ за участі громадськості.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вирішив відкласти відкриття апаратних нарад для журналістів до початку наступного року.