Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відклав відкриття апаратних нарад для журналістів до 2026 року. Фото: архів «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вирішив відкласти відкриття апаратних нарад для журналістів до початку наступного року.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

— Ми розглянули можливість відкрити апаратні наради для журналістів, плануємо з нового року це зробити. У нас буде відкрита апаратна нарада, яку ми проводимо раз на місяць, – сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Реклама

Нагадаємо, що липні 2025 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв відкрити для журналістів апаратні наради, які він проводить зі своїми підлеглими, і навіть пожартував про «Оскар за публічність».

— Я дам вам обіцянку при всіх і на онлайн-трансляції, що як тільки закінчиться військовий стан, до всіх апаратних нарад, які будуть проводитися, ми будемо залучати журналістів. І по-друге, я подумаю, як під час цього військового стану зробити так, щоб, можливо, була зустріч для того, щоб ви могли зустрітися з усіма цими людьми, які присутні на нараді, і поспілкуватися в робочому режимі. Можливо, раз на місяць ми будемо проводити якусь відкриту апаратну нараду, де просто не будемо включати питання, які можуть бути трактовані якимось чином. Я хочу, щоб місто Миколаїв було номер один по відкритості в Україні. Щоб ми були там, щоб я отримав цю статуетку і записав собі в карму «номер один по прозорості». Я хочу, щоб ми це зробили. І якщо для цього буде потрібно зробити ще додатково цей фактор, то я буду намагатися і це теж реалізувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

До пандемії COVID-19 раз на місяць такі засідання були відкритими для медіа. Улітку 2021 року мер намагався відновити цю практику, але через повномасштабне вторгнення це стало неможливим.

Наразі апаратні наради закриті через розгляд питань із грифом «секретно», а представники ЗМІ можуть отримати інформацію через офіційні запити до міської ради.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

З початку повномасштабного вторгнення Росії журналісти не мали доступу до заходів та офіційних зустрічей у будівлі міської ради з міркувань безпеки. Проте обмеження доступу до мерії впровадили ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков пояснював, що всі відвідувачі, зокрема журналісти, повинні попередньо повідомляти, до кого і з якого питання йдуть, після чого охорона перевіряє інформацію та пропускає гостя. За словами Андрія Волкова, обмеження також пов’язане з тим, що все сказане чиновниками під час нарад миттєво потрапляє у новини, що змінює їхню поведінку на роботі.

Поліція відкривала справу щодо недопуску журналістів, але менш ніж через рік її закрили. У мерії тоді зазначали, що доступ обмежено згідно з постановою Кабміну №939 «Для службового користування».

Від початку війни засідання сесій міськради, депутатських комісій та виконкому проводилися онлайн. Однак, 30 жовтня 2025 року вперше за час повномасштабного вторгнення сесію провели офлайн.