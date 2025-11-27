«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Олександр Сєнкевич відреагував на критику роботи комісії з питань ЖКГ під час сесії міськради. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради розглянули два проєкти рішень щодо списання обладнання, яке залишилося на балансі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» після проведених ремонтних робіт. Під час голосування міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що комісія з питань житлово-комунального господарства має стати прикладом для інших комісій у місті.

Про це стало відомо під час засідання 49 сесії Миколаївської міської ради, повідомляє «МикВісті».

Як заявив перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, частина з списаного — це обладнання, яке втратило своє призначення після реконструкції котелень.

— А саме це теплоагрегати, установки та насоси до них. Мова йде про списання того обладнання, яке, внаслідок реконструкцій котелень, фактично не використовуються у діяльності КП «Миколаївоблатеплоенерго», — пояснив він.

Другий проєкт стосувався розвідної мережі поливомийного водопроводу по проспекту Жовтневому, яка перебувала на балансі комунального підприємства майже 25 років.

— Ця мережа нам дісталась у спадок ще з радянських часів. Фактично на початку нульових років при реконструкції проспекту Богоявленського вона втратила свої функціональні можливості і не використовувались за цільовим призначенням, але на бухгалтерському обліку залишалась, — зазначив Ігор Набатов.

Обидва проєкти рішення депутати підтримали.

Окремо міський голова Олександр Сєнкевич прокоментував роботу комісії ЖКГ та наголосив, що вона має стати прикладом для інших комісій у місті.

— Я особисто довіряю комісії не дивлячись на те, що Євген Прудник принижує роботу комісії, в якій працює і каже, що ми тут вирішуємо не такі серйозні питання. Якщо вони пропрацювали і дали позитив на це рішення то я не думаю, що там можна знайти щось погане. Як я завжди кажу, через їх комісію навіть муха без білету не пролетить, — сказав він.

У відповідь депутат Миколаївської міської ради від партії «ОПЗЖ» Євген Прудник заявив, що його попередня критика стосувалася не стільки важливості чи неважливості конкретних питань, які розглядаються, а саме ефективності роботи комісії, яка, на його думку, могла б бути вищою.

Нагадаємо, раніше Євген Прудник розкритикував роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. За його словами, члени комісії замість розгляду важливих для міста питань зосереджуються на другорядних темах, зокрема — на списанні комунального майна. Тоді Сєнкевич попри обіцянку що усі питання, які стосуються комунальної власності будуть максимально направлялися на профільні комісії.