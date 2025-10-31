«Ми розглядаємо нісенітницю»: депутат міськради Прудник розкритикував роботу комісії з питань ЖКГ Миколаєва

Міськрада Миколаєва зібралась на офлайн-сесію 30 жовтня. Фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «ОПЗЖ» Євген Прудник розкритикував роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. За його словами, члени комісії замість розгляду важливих для міста питань зосереджуються на другорядних темах, зокрема — на списанні комунального майна.

Про це він заявив під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Депутат запропонував, щоб депутати також долучилися до обговорення питань ще на етапі роботи профільних комісій, а не лише під час сесій міської ради.

— Я хотів би сказати декілька слів про роботу комісії ЖКГ. У мене таке враження, що вона перетворилась на комісію зі списання майна всіх комунальних підприємств і адміністрацій. На сесії піднімаються важливі питання щодо діяльності міста та його комунальних підприємств, а ми на комісії розглядаємо, вибачте, якусь єрунду. Я пропоную, чи у вигляді протокольного доручення, чи іншим чином, повернутися до практики, щоб усі ключові питання, які стосуються структури міста, діяльності комунальних підприємств, проходили через профільні комісії. Депутати мають мати можливість висловити свої думки й пропозиції ще на етапі обговорення, а не вже під час сесії, — сказав Євген Прудник.

Депутат Миколаївської міської ради від партії «ОПЗЖ» Євген Прудник під час онлайн сесії. Скриншот з прямого ефіру сесії Миколаївської міськради

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів на зауваження депутата та зазначив, що розгляне можливість упорядкувати роботу комісій, аби уникати несуттєвих питань під час їхніх засідань.

— Я подумаю, як оформити це розпорядження або підготувати доручення, щоб на комісіях не розглядали дурниці. Хоча це буде складно, адже визначення «дурниці» досить розмите. Важко сказати, чи списання основних засобів — це дурниця, чи ні. Але я зрозумів, про що ви говорите. Ви, як то кажуть, як дорожник: є дурня — і все нормально, а є інші, нормальні питання. Будемо намагатися, щоб усі питання, які стосуються комунальної власності, об’єктів або підприємств, максимально направлялися на профільні комісії, — зазначив мер.

Під час свого виступу депутат від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов відповів на критику на адресу комісії з питань ЖКГ. Він наголосив, що часто зауваження лунають від колег, які самі не відвідують засідання.

— Коли вам ще раз депутати говоритимуть, що ми на комісії займаємося дурницями, запитайте в них, коли вони востаннє були на засіданні комісії, — зауважив політик.

Зазначимо, 30 жовтня вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.