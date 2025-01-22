«Росіяни «звільнили» жилкоп», — миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки

Наслідки влучення «Шахедів» по Центральному району Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У ніч на 22 січня російські війська атакували Миколаїв, випустивши сім безпілотників типу «Шахед». Уламки спричинили шість пожеж у різних районах міста, зокрема пошкодили житловий кооператив в Центральному районі міста.

Постраждали двоє людей — 74-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, який отримав допомогу на місці.

Журналістка «МикВісті» поспілкувалась із одним із мешканців будинку, який допомагав рятувати постраждалу сусідку.

— Після вибуху я одразу вибіг із дому. Чую — сусідка кричить. Її привалило уламками по коліно, а одна нога застрягла. Вогонь уже охоплював будинок, — розповідає Ігор.

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За його словами, разом із двома сусідами вони намагалися витягнути жінку з-під завалів ще до приїзду рятувальників.

— Ми її звільнили, хоча це було дуже складно, бо вона залишалася в епіцентрі пожежі. Після цього вже приїхали рятувальники, — розповів він.

Ігор також розповів, що його квартира постраждала від вибуху: «На мене мало не впала стеля, коли я був у ліжку. Але головне, що вдалося врятувати сусідку».

Мешканці будинку кажуть, що в житловому кооперативі проживає 13 родин.

— На щастя, більшість із них не постраждали, окрім тієї сусідки, яку ми витягали з вогню, — додав він.

Наслідки влучення «Шахедів» по Центральному району Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Центральному району Миколаєва. Фото: «МикВісті»