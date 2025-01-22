«Росіяни «звільнили» жилкоп», — миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки
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- Аліна Квітко
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11:00, 22 січня, 2025
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У ніч на 22 січня російські війська атакували Миколаїв, випустивши сім безпілотників типу «Шахед». Уламки спричинили шість пожеж у різних районах міста, зокрема пошкодили житловий кооператив в Центральному районі міста.
Постраждали двоє людей — 74-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, який отримав допомогу на місці.
Журналістка «МикВісті» поспілкувалась із одним із мешканців будинку, який допомагав рятувати постраждалу сусідку.
— Після вибуху я одразу вибіг із дому. Чую — сусідка кричить. Її привалило уламками по коліно, а одна нога застрягла. Вогонь уже охоплював будинок, — розповідає Ігор.
За його словами, разом із двома сусідами вони намагалися витягнути жінку з-під завалів ще до приїзду рятувальників.
— Ми її звільнили, хоча це було дуже складно, бо вона залишалася в епіцентрі пожежі. Після цього вже приїхали рятувальники, — розповів він.
Ігор також розповів, що його квартира постраждала від вибуху: «На мене мало не впала стеля, коли я був у ліжку. Але головне, що вдалося врятувати сусідку».
Мешканці будинку кажуть, що в житловому кооперативі проживає 13 родин.
— На щастя, більшість із них не постраждали, окрім тієї сусідки, яку ми витягали з вогню, — додав він.
Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня
Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.
Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.
Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.
Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.
Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.
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