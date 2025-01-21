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Три вибухи пролунали в Миколаєві

Уночі, 21 січня, у Миколаєві пролунали три вибухи.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

О 22:41 Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що загроза дронів-камікадзе триває

«У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Загроза дронів-камікадзе триває», – написав мер.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 21 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 64-річний чоловік.

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