Три вибухи пролунали в Миколаєві
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- Анна Гакман
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22:50, 21 січня, 2025
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Уночі, 21 січня, у Миколаєві пролунали три вибухи.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
О 22:41 Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що загроза дронів-камікадзе триває
«У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Загроза дронів-камікадзе триває», – написав мер.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 21 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 64-річний чоловік.
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