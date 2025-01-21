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У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

Обстріл Херсона, фото: suspilne.mediaОбстріл Херсона, архівне фото: suspilne.media

Сьогодні вдень, 21 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 64-річний чоловік.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, у чоловіка уламкове поранення руки.

«До лікарні звернувся чоловік, який сьогодні вдень постраждав через російський обстріл Херсона. У 64-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одразу четверо людей у Дніпровському районі Херсонщини постраждали внаслідок атаки російського безпілотника.

Також російські війська упродовж минулої доби били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах 39 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків, Пункт незламності, газопровід, сарай, автобус та автомобілі. Крім того шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

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