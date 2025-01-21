Зранку від атак російських дронів постраждали 5 херсонців

Російський дрон, фото: www.3dnews.ru

Одразу четверо людей у Дніпровському районі Херсонщини постраждали внаслідок атаки російського безпілотника.

Це сталося 21 січня близько 9:00, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що 44-річна жінка та чоловіки 52, 53 та 56 років доправлені до лікарні. Попередньо у всіх — мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження, ідеться у дописі.

Пізніше начальник Херсонської МВА повідомив про ще одного херсонця, який постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. 78-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його шпиталізували.

Нагадаємо, що російські війська упродовж доби били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах 39 населених пунктів Херсонської області.

Також росіяни обстрілювали й Миколаївську область. Уночі 21 січня сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів-камікадзе Shahed 131/136, які атакували територію області. Крім того, 20 січня російські війська п’ять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV.