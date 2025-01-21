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Вночі сили ППО знищили на Миколаївщині вісім «Шахедів»

Вночі сили ППО знищили на Миколаївщині вісім «Шахедів», фото: glavcom.uaВночі сили ППО знищили на Миколаївщині вісім «Шахедів», фото: glavcom.ua

Уночі 21 січня сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів-камікадзе Shahed 131/136, які атакували територію Миколаївської області.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, у Первомайському районі через падіння уламків на відкритій території загорілась суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Крім того, 20 січня російські війська п’ять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV. Жертв і постраждалих унаслідок цих атак немає.

Нагадаємо, що 20 січня російські війська також атакували Миколаївську область безпілотниками, протиповітряна оборона ліквідувала два.

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