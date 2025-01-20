ППО Миколаївщини збила вночі два російських безпілотники

Російський Шахед над Київщиною, фото: AFP

Вночі 20 січня у небі над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два російських безпілотники.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

«У ніч на 20 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.

Інших обстрілів впродовж минулої доби в регіоні зафіксовано не було.

Раніше, вночі 19 січня протиповітряна оборона Миколаївщини також знищила один російський безпілотник над територією області.