ППО Миколаївщини збила вночі два російських безпілотники
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- Марія Хаміцевич
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7:49, 20 січня, 2025
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Вночі 20 січня у небі над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два російських безпілотники.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
«У ніч на 20 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.
Інших обстрілів впродовж минулої доби в регіоні зафіксовано не було.
Раніше, вночі 19 січня протиповітряна оборона Миколаївщини також знищила один російський безпілотник над територією області.
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