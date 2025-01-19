На Миколаївщині вночі знищили ворожий дрон

Наслідки атаки по Миколаєву 28 грудня. Фото: «МикВісті»

Над територією Миколаївської області вночі, 19 січня, протиповітряна оборона знищила російський безпілотник.

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

— У ніч на 19 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.

Інших обстрілів впродовж минулої доби в регіоні не зафіксовано.

Зазначимо, що у Повітряних силах про рух дронів, зокрема на Миколаївщині повідомляли близько 22:50.

Нагадаємо, до 17 січня російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.