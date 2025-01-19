На Миколаївщині вночі знищили ворожий дрон
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:10, 19 січня, 2025
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Над територією Миколаївської області вночі, 19 січня, протиповітряна оборона знищила російський безпілотник.
Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
— У ніч на 19 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.
Інших обстрілів впродовж минулої доби в регіоні не зафіксовано.
Зазначимо, що у Повітряних силах про рух дронів, зокрема на Миколаївщині повідомляли близько 22:50.
Нагадаємо, до 17 січня російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.
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