Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 16 січня, російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 12:03 росіяни атакували ударним дроном (тип встановлюється), а о 14:20 дроном FPV Куцурубську громаду. Також о 16:03 та 16:15 російські війська з артилерії обстрілювали село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки та сараї. Постраждалих серед цивільних немає.

Крім того, у ніч на 17 січня протиповітряна оборона знищила у над Миколаївщиною два БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 15 січня російська армія також атакувала дронами FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газова труба.