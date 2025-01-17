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Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 16 січня, російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 12:03 росіяни атакували ударним дроном (тип встановлюється), а о 14:20 дроном FPV Куцурубську громаду. Також о 16:03 та 16:15 російські війська з артилерії обстрілювали село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки та сараї. Постраждалих серед цивільних немає.

Крім того, у ніч на 17 січня протиповітряна оборона знищила у над Миколаївщиною два БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 15 січня російська армія також атакувала дронами FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газова труба.

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