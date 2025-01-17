Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки
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- Марія Хаміцевич
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8:12, 17 січня, 2025
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Учора, 16 січня, російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що о 12:03 росіяни атакували ударним дроном (тип встановлюється), а о 14:20 дроном FPV Куцурубську громаду. Також о 16:03 та 16:15 російські війська з артилерії обстрілювали село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки та сараї. Постраждалих серед цивільних немає.
Крім того, у ніч на 17 січня протиповітряна оборона знищила у над Миколаївщиною два БпЛА «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 15 січня російська армія також атакувала дронами FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газова труба.
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