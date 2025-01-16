Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Вчора, 15 січня, о 12:20 та 14:55 російська армія атакувала дронами FPV Куцурубську громаду.

Як зазначається у Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газова труба.

Крім цього, 15 січня, о 17:01 та сьогодні під ранок о 03:51 росіяни били FPV-дронами по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 14 січня російська армія FPV-дроном обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини, але обійшлось без постраждалих.