Росіяни атакував FPV-дроном громаду на Миколаївщині

російський дрон, фото: hronikers.com

Минулої доби, 14 січня, російська армія обстріляла одну громаду Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Вчора, 14 січня, ворог о 12:01 завдав удару дроном типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 січня внаслідок обстрілу Миколаївщини було пошкоджено будинок в одному із сіл Куцурубської громади.