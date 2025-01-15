Росіяни атакував FPV-дроном громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 15 січня, 2025
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Минулої доби, 14 січня, російська армія обстріляла одну громаду Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Вчора, 14 січня, ворог о 12:01 завдав удару дроном типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 13 січня внаслідок обстрілу Миколаївщини було пошкоджено будинок в одному із сіл Куцурубської громади.
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