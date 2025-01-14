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Обстріл Миколаївщини за добу: ППО збила чотири «Шахеди», в одному із сіл пошкоджено будинок

Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року. Фото для ілюстрації, «МикВісті»Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року. Фото для ілюстрації, «МикВісті»

Учора, 13 січня, внаслідок обстрілу Миколаївщини пошкоджено будинок в одному із сіл Куцурубської громади.

О 14:10 російська армія вдарила FPV-дроном, а о 14:55 обстріляла з артилерії, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Через обстріл у селі Солончаки було пошкоджено дах приватного будинку.

Крім того, о 14:37 росіяни вдарили дроном FPV по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Також у ніч на 14 січня протиповітряна оборона у небі над Миколаївщиною знищила три безпілотники «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що у Вознесенську через падіння уламків одного зі збитих «Шахедів» пошкоджені дах та вікна у пʼятьох приватних будинках.

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