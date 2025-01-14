Обстріл Миколаївщини за добу: ППО збила чотири «Шахеди», в одному із сіл пошкоджено будинок

Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року. Фото для ілюстрації, «МикВісті»

Учора, 13 січня, внаслідок обстрілу Миколаївщини пошкоджено будинок в одному із сіл Куцурубської громади.

О 14:10 російська армія вдарила FPV-дроном, а о 14:55 обстріляла з артилерії, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Через обстріл у селі Солончаки було пошкоджено дах приватного будинку.

Крім того, о 14:37 росіяни вдарили дроном FPV по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Також у ніч на 14 січня протиповітряна оборона у небі над Миколаївщиною знищила три безпілотники «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що у Вознесенську через падіння уламків одного зі збитих «Шахедів» пошкоджені дах та вікна у пʼятьох приватних будинках.