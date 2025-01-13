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На Миколаївщині уламки збитих «Шахедів» пошкодили будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У ніч на 13 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири безпілотники Shahed 131/136.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що у Вознесенську через падіння уламків одного зі збитих «Шахедів» пошкоджено дах та вікна двох, і вікна трьох приватних будинків. Постраждалих немає.

Також в ОВА нагадали, що 12 січня о 10:30 росіяни обстріляли FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його госпіталізували, на ранок стан його стабільний.

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