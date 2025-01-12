Внаслідок атаки російського дрону на Миколаївщині постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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13:56, 12 січня, 2025
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Унаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном села Солончаки Куцурубської громади, що на Миколаївщині, постраждав 71-річний місцевий житель.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості та був госпіталізований. Лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу.
«Внаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан середнього ступеню важкості. Надається вся необхідна медична допомога», – написав Кім.
Нагадаємо, учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.
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