Внаслідок атаки російського дрону на Миколаївщині постраждав чоловік, фото з сайту: misto

Унаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном села Солончаки Куцурубської громади, що на Миколаївщині, постраждав 71-річний місцевий житель.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості та був госпіталізований. Лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу.

«Внаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан середнього ступеню важкості. Надається вся необхідна медична допомога», – написав Кім.

Нагадаємо, учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.