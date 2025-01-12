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Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що учора о 13:57 РФ з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Того ж дня акваторія Очаківської громади двічі зазнала атак дронами типу FPV – о 15:29 та 16:04. Зафіксовано пошкодження, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили три дрони типу Shahed 131/136. Через падіння уламків у Вознесенському районі виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

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