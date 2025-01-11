Російські війська атакували Миколаївщину дронами: пошкоджені будинки, постраждалих немає
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
8:24, 11 січня, 2025
-
Минулої доби Миколаївщина зазнала кілька атак російських дронів. Були пошкоджені будинки, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили три дрони типу «Shahed 131/136». Через падіння уламків у Вознесенському районі виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.
Крім того, вдень 10 січня російські війська завдали сім ударів дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Подібні пошкодження отримали будинки в селах Дніпровське та Солончаки.
10 січня близько 18:55 ворог атакував Сухоєланецьку громаду дронами невстановленого типу.
Нагадаємо, що минулої доби, 9 січня, росіяни атакували Миколаїв й область дронами та артилерією.
Останні новини про: Війна в Україні