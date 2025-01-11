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Російські війська атакували Миколаївщину дронами: пошкоджені будинки, постраждалих немає

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби Миколаївщина зазнала кілька атак російських дронів. Були пошкоджені будинки, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили три дрони типу «Shahed 131/136». Через падіння уламків у Вознесенському районі виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

Крім того, вдень 10 січня російські війська завдали сім ударів дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Подібні пошкодження отримали будинки в селах Дніпровське та Солончаки.

10 січня близько 18:55 ворог атакував Сухоєланецьку громаду дронами невстановленого типу.

Нагадаємо, що минулої доби, 9 січня, росіяни атакували Миколаїв й область дронами та артилерією.

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