Вдень окупанти атакували дроном Корабельний район Миколаєва: є постраждалий

Сьогодні вдень, 9 січня, російські війська атакували дроном Корабельний район Миколаєва.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, є постраждалий.

«Вдень, російський агресор, атакував дроном Корабельний район Миколаєва. Є постраждалий. Також є пошкодження у житловому секторі», – написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, учора, 8 січня, російська армія обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Було пошкоджено будинки та електромережу.