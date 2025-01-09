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Вдень окупанти атакували дроном Корабельний район Миколаєва: є постраждалий

Сьогодні вдень, 9 січня, російські війська атакували дроном Корабельний район Миколаєва.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, є постраждалий.

«Вдень, російський агресор, атакував дроном Корабельний район Миколаєва. Є постраждалий. Також є пошкодження у житловому секторі», – написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, учора, 8 січня, російська армія обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Було пошкоджено будинки та електромережу. 

 

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