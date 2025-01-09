Через російський обстріл на Миколаївщині пошкоджені будинки та електромережа

Наслідки обстрілів Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Учора, 8 січня, російська армія обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Було пошкоджено будинки та електромережу.

Били росіяни по селу Дмитрівка о 13:17 та 14:30, повідомив очільник Миколаївської обласній військовій адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок чого в селі пошкоджені два будинки та три сараї. Крім цього, в результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Але електропостачання вже вдалося відновити. Постраждалих серед населення немає.

Також у ніч на 9 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 7 січня російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області, Куцурубську та Очаківську.