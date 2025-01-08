Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 08 січня, 2025
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Учора, 7 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що о 12:05 росіяни атакували дроном FPV, а о 16:10 обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду.
Також учора, о 15:05 та 18:25 під артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.
Крім цього, у ніч на 8 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник Shahed 131/136.
Нагадаємо, що 6 січня росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.
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