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Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Учора, 7 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 12:05 росіяни атакували дроном FPV, а о 16:10 обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду.

Також учора, о 15:05 та 18:25 під артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім цього, у ніч на 8 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник Shahed 131/136.

Нагадаємо, що 6 січня росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.

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