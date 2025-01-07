Обстріли Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач, ППО збила два безпілотника

Обстріл Миколавщини, Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 6 січня, росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок одного з обстрілів Куцурубської громади було пошкоджено лінію електропередач у селі Яселка. Електроенергію вдалося оперативно відновити.

Також у селі Дніпровське пошкоджено дах та вікна приватного будинку. Постраждалих серед цивільних немає.

Крім цього, у ніч на 7 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині два безпілотника «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 5 січня росіяни вдарили по Миколаївській області крилатою ракетою та 12 разів били з FPV-дронів та артилерії по Куцурубській громаді.