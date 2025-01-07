Обстріли Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач, ППО збила два безпілотника
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:12, 07 січня, 2025
-
Учора, 6 січня, росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з обстрілів Куцурубської громади було пошкоджено лінію електропередач у селі Яселка. Електроенергію вдалося оперативно відновити.
Також у селі Дніпровське пошкоджено дах та вікна приватного будинку. Постраждалих серед цивільних немає.
Крім цього, у ніч на 7 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині два безпілотника «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 5 січня росіяни вдарили по Миколаївській області крилатою ракетою та 12 разів били з FPV-дронів та артилерії по Куцурубській громаді.
Останні новини про: Війна в Україні