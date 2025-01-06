Росія вдарила по Миколаївщині ракетою та обстрілювала з FPV-дронів й артилерії: є руйнування

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 5 січня, о 22.39 росіяни вдарили по Миколаївській області крилатою ракетою, попередньо Х-59.

Без наслідків, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора росіяни 12 разів били з FPV-дронів та артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Крім цього, о 14:54 та 18:03 російська армія вдарила FPV-дронами по Очакову. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 4 січня та вранці 5 січня російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією.