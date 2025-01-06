Росія вдарила по Миколаївщині ракетою та обстрілювала з FPV-дронів й артилерії: є руйнування
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- Марія Хаміцевич
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8:25, 06 січня, 2025
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Учора, 5 січня, о 22.39 росіяни вдарили по Миколаївській області крилатою ракетою, попередньо Х-59.
Без наслідків, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також вчора росіяни 12 разів били з FPV-дронів та артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.
Крім цього, о 14:54 та 18:03 російська армія вдарила FPV-дронами по Очакову. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, що 4 січня та вранці 5 січня російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією.
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