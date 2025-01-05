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Війська РФ вчергове обстріляли Миколаївщину дронами та артилерією

Наслідки обстрілу Миколаївської області, фото архів «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївської області, фото архів «МикВісті»

Минулої доби, 4 січня, та вранці 5 січня російські війська вчергове обстріляли Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією. Постраждалих немає.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль хлібопекарського підприємства.

«Учора, 4 січня, о 12:20 ворог ударив дроном типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено вантажний автомобіль підприємства, яке займається виготовленням хлібобулочної продукції», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок артилерійського обстрілу по селі Парутине було пошкоджено приватний будинок і кілька господарських будівель. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 січня, російські війська дронами типу FPV двічі атакували Куцурубську громаду, а близько 16:04 здійснили артилерійський обстріл. 

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