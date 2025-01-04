Війська РФ обстріляли Миколаївщину дронами та артилерією
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- Аліна Квітко
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8:24, 04 січня, 2025
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Російські війська вчергове обстріляли Куцурубську та Очаківську громади дронами FPV, артилерією та мінометами.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 3 січня, дронами типу FPV росіяни двічі атакували Куцурубську громаду, а близько 16:04 здійснили артилерійський обстріл. Постраждалих немає.
Очаківська громада 3 січня також постраждала від мінометного обстрілу та 4 січня від атаки дроном.
Нагадаємо, що у середу, 1 січня, російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».
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