Війська РФ обстріляли Миколаївщину дронами та артилерією

Наслідки обстрілу Миколаївської області, фото архів «МикВісті»

Російські війська вчергове обстріляли Куцурубську та Очаківську громади дронами FPV, артилерією та мінометами.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 3 січня, дронами типу FPV росіяни двічі атакували Куцурубську громаду, а близько 16:04 здійснили артилерійський обстріл. Постраждалих немає.

Очаківська громада 3 січня також постраждала від мінометного обстрілу та 4 січня від атаки дроном.

Нагадаємо, що у середу, 1 січня, російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».