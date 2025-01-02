Доба на Миколаївщині: ворог атакував область балістикою, сили ППО збили два «Шахеди»
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- Юлія Бойченко
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8:00, 02 січня, 2025
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У середу, 1 січня, російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Водночас впродовж 1 січня ворог двічі обстріяв з артилерії Куцурубську та Очаківську громади області. Постраждалих немає.
А у ніч на 2 січня сили протиповітряної оборони знищили два ударних дрона «Shahed 131/136» у небі над Миколаївщиною.
Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждало шість людей, серед них — вагітна жінка.
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