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Доба на Миколаївщині: ворог атакував область балістикою, сили ППО збили два «Шахеди»

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У середу, 1 січня, російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Водночас впродовж 1 січня ворог двічі обстріяв з артилерії Куцурубську та Очаківську громади області. Постраждалих немає.

А у ніч на 2 січня сили протиповітряної оборони знищили два ударних дрона «Shahed 131/136» у небі над Миколаївщиною.

Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждало шість людей, серед них — вагітна жінка.

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