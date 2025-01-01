Російська армія обстріляла Київ — серед постраждалих вагітна жінка

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Зранку 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждало шість людей, серед них — вагітна жінка.

Як повідомляє міський голова Віталій Кличко, у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Проводиться евакуація мешканців.

За його словами, кількість постраждалих збільшилася до шести, двох людей госпіталізували. Серед чотирьох мешканців, яким медики надали допомогу на місці, є вагітна жінка.

Пізніше повідомили, що у Печерському районі, під час проведення робіт з розбору завалів житлового будинку виявили загиблу жінку.

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Крім цього, за даними Київської міської військової адміністрації, падіння уламків дронів зафіксували у Святошинському районі Києва.

Зазначається, що у районі пошкоджені 6 автомобілів, 2 гаража та виникла локальна пожежа. Також повідомляється про пошкодження трамвайних колій за 100 метрів від депо.

Пошкоджений трамвай внаслідок обстрілу в Києві. Фото: Віталій Кличко Пошкоджені внаслідок обстрілу трамвайні колії у Києві. Фото: Віталій Кличко Пошкоджені внаслідок обстрілу трамвайні колії у Києві. Фото: Віталій Кличко

Також у Святошинському районі медики надали допомогу жінці з гострою реакцією на стрес, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС Росія атакувала Київ 1 січня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 1 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два безпілотника Shahed 131/136.