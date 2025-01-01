Вночі на Миколаївщині збили два «шахеда»

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»

У ніч на 1 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два безпілотника Shahed 131/136.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також 31 грудня, росіяни пʼять разів атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає.

Крім цього, о 23:52 завдали артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів.