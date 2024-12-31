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Росіяни за добу чотири рази обстріляли село на Миколаївщині: пошкоджено лінії електропередач та житлові будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Впродовж 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів. 

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

О 8 ранку росіяни обстріляли село з артилерії: було пошкоджено лінії електропередач, які оперативно полагодили.

Водночас протягом дня ворог тричі атакував з FPV-дронів Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок й легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також впродовж 30 грудня росіяни обстрілювали з артилерії та FPV-дронів акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.

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