Росіяни за добу чотири рази обстріляли село на Миколаївщині: пошкоджено лінії електропередач та житлові будинки
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- Юлія Бойченко
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8:06, 31 грудня, 2024
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Впродовж 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
О 8 ранку росіяни обстріляли село з артилерії: було пошкоджено лінії електропередач, які оперативно полагодили.
Водночас протягом дня ворог тричі атакував з FPV-дронів Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок й легковий автомобіль. Постраждалих немає.
Також впродовж 30 грудня росіяни обстрілювали з артилерії та FPV-дронів акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, за рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.
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