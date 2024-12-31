Росіяни за добу чотири рази обстріляли село на Миколаївщині: пошкоджено лінії електропередач та житлові будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Впродовж 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

О 8 ранку росіяни обстріляли село з артилерії: було пошкоджено лінії електропередач, які оперативно полагодили.

Водночас протягом дня ворог тричі атакував з FPV-дронів Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок й легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також впродовж 30 грудня росіяни обстрілювали з артилерії та FPV-дронів акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.