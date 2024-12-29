Від початку року внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули понад 250 людей, — ОВА

Херсонська область, фото censor.net

За рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.

Про це в ефірі «Ми-Україна» розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

— Росіяни продовжують терористичну тактику на Херсонщині, обстрілюючи мирні населені пункти, навіть коли там проживають люди. Вони цілеспрямовано скидають вибухівку на цивільних, — зазначив він.

Нагадаємо, що війська РФ за добу обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого дістали поранення 13 людей, серед них двоє дітей.