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Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та газопровід, 13 людей поранені, серед них діти

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВАНаслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Війська РФ за добу обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого дістали поранення 13 людей, серед них двоє дітей.

Про це 29 грудня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Також протягом 28 та 29 грудня російська армія двічі атакувала безпілотниками Очаківську та Чорноморську громади Миколаївщини. Крім того, вночі в регіоні працювала протиповітряна оборона.

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