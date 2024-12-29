Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами»: є влучання та поранений

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»

Протягом 28 та 29 грудня російська армія двічі атакувала безпілотниками Очаківську та Чорноморську громади Миколаївщини. Також в ночі в регіоні працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 28 грудня, близько 23:40 росіяни атакував «Шахедами» Очаків. Внаслідок падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох сараїв та будинку для відпочинку. Загоряння оперативно загасили вогнеборці.

Крім цього, в ніч на 29 грудня о 00:50 російська армія «Шахедами» обстрілювала Чорноморську громаду. Через атаку відбулося влучання в нежитлову будівлю. Унаслідок падіння уламків почалася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку загасили рятувальники.

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«Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний», — йдеться в повідомленні.

Також в ніч на 29 грудня протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною дев'ять безпілотників «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 28 грудня, російська армія запустила по Миколаєву дрони. Через атаку в Інгульському районі горів дах будинку.

Від нічної атаки дронів по Миколаєву постраждали 8 будинків. Найбільше постраждав дах багатоповерхівки, де уламки дрона зруйнували його на третину.

Очевидці розповіли «МикВісті» про пережите цієї ночі. Не дивлячись на те, що на місці удару ніхто не постраждав, в домі на третину зруйнований дах. Комунальні служби намагаються перекрити його тентами.