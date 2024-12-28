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По Миколаєву вночі вдарили дронами: в Інгульскому районі горів будинок

Росія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС МиколаївщиниРосія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС Миколаївщини

В ніч на суботу, 28 грудня, російська армія запустила по Миколаєву дрони. Через атаку в Інгульському районі горів дах будинку.

Кадри з наслідками обстрілу показали у ДСНС Миколаївської області.

Зазначається, що рятувальники загасили пожежу площею 5 квадратних метрів на даху пʼятиповерхового житлового будинку.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Відомо, що в самому житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна.

Вночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальники обстежують прилеглу територію. Також на місці розгорнули пункт допомоги, де зокрема готують гарячі напої для жителів та міських служб.

Росія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС МиколаївщиниРосія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Росія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС МиколаївщиниРосія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Росія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС МиколаївщиниРосія атакувала Миколаїв в ніч на 28 грудня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також в районі загорівся очерет на площі 1000 квадратних метрів. 

Місце, де горів очерет, після атаки дроном. Фото: ДСНС МиколаївщиниМісце, де горів очерет, після атаки дроном. Фото: ДСНС Миколаївщини

Крім ДСНС, на місці працював Загін швидкого реагування Червоного Хреста України.

Зазначимо, що згідно повідомлень Повітряних сил, росіяни почали запускати дрони по Миколаївській області близько 23:55. Під загрозою перебував Очаків, села в Куцурубській громаді та Миколаїв.

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