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Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Постраждалий від обстрілу в Миколаєві дах будинку в Інгульскому районі. Фото: «МикВісті»Постраждалий від обстрілу в Миколаєві дах будинку в Інгульскому районі. Фото: «МикВісті»

Від нічної атаки дронів по Миколаєву постраждали 8 будинків. Найбільше постраждав дах багатоповерхівки, де уламки дрона зруйнували його на третину. 

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор Депаратменту ЖКГ Миколаєва Дмитро Бездольний.

Посадовець каже, що з 8 постраждалих будинків лише 7 зазнали незначних руйнувань. Також пошкоджено близько 20 вікон.

— Загалом 8 будинків постраждали. На щастя, руйнування, скажімо, це там одна-дві вибиті шибки. Десь до двох десятків вікон пошкоджено. Зараз на місці хлопці працюють, прибирають територію, нависаючі конструкції, які загрожують людям, очищають дах. Першочергово розглядаємо його тимчасове накриття тентами, щоб запобігти протіканню. Далі вже процедура техобстеження, відновлення. На третину дах повністю зруйнований. Якщо розділити, то одна третина повністю зруйнована, друга третина частково пошкоджена і третя третина, в принципі, ціла, — розповів Дмитро Бездольний

На місці також ведуться роботи з відновлення електро- та газопостачання. Через забиті від вибуху вентканали подача газу може тривати до тижня.

— Ми зараз там працюємо щодо відновлення електропостачання, щоб встигнути дати світло. По газу складніше. Треба спочатку отримати акт обстеження вентканалів. По під'їзду, над яким зруйнований дах, є проблематика. Вентканали від вибуху засипались. Тобто їх спочатку треба прочистити, потім можна буде подавати газ. Впродовж тижня, думаю, вдасться вирішити, — додав він.  

На місці атаки працюють комунальні підприємства: КП «Пілот» займається видачею ОСБ і зашивкою вікон, міське управління ДСНС «Марс» розчищає дах від уламків, «ЕЛУ» та «Миколаївські парки» прибирають прилеглу територію. ХУМС працює над відновленням зовнішнього освітлення.

— На верхніх поверхах на той момент вдома нікого не було. Постраждалих немає. Ще вночі ДСНС, коли загасили пожежу все обстежило, то дозволили мешканцям повернутися в домівки, — сказав директор ДЖКГ.

Фоторепортаж

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»
Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»

Фото: Сергій Овчаришин

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