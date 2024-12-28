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«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Нічна атака дронами на Миколаїв 28 грудня зруйнувала частину даху багатоквартирного будинку в Інгульському районі. Очевидці розповіли «МикВісті» про пережите цієї ночі.

Не дивлячись на те, що на місці удару ніхто не постраждав, в домі на третину зруйнований дах. Наразі комунальні служби намагаються перекрити його тентами.

Жителька постраждалого будинку Галина зізнається, що не сприйняла сигнал повітряної тривоги серйозно. Однак потужний вибух змусив її вибігти на вулицю.

— Була тривога. Я зазвичай дивлюсь, а цього разу хотілось спати і я проігнорувала. А потім прокинулась від вибуху. Вибігла на вулицю, тут багато людей було, поліції. Нікого не випускали. Сказали сидіти в домі, — розповіла Галина

Інший житель будинку Олександр розповів, що на місце події екстрені служби прибули за лічені хвилини.

— Дали повітряну тривогу. І десь через кілька хвилин бахнуло. Потім швидко приїхали рятувальники, поліція. Обігали квартири, стукали, просили вийти. Я ж сам не піду, а жінка після двох інсультів, — сказав Олександр.

Комунальні служби продовжують розчищати територію від уламків та усувають небезпечні конструкції. 

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