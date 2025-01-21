Росіяни били по будинках, автобусу та Пункту незламності на Херсонщині: поранені шестеро людей

Обстріл Херсона, фото: suspilne.media

Російські війська упродовж доби били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах 39 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 21 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків, Пункт незламності, газопровід, сарай, автобус та автомобілі. Крім того шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також росіяни обстрілювали й Миколаївську область. Уночі 21 січня сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів-камікадзе Shahed 131/136, які атакували територію області. Крім того, 20 січня російські війська п’ять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV.