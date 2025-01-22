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У ОВА відзвітували, що сили ППО вночі на Миколаївщині знищили 9 безпілотників

Наслідки удару по Миколаєву 21 січня. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки удару по Миколаєву 21 січня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ніч на 22 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено девʼять БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Місто було під атакою російських військ з 22:35 по 23:10. Через падіння уламків відбулось шість пожеж на різних локаціях. Станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками.

Пошкоджень зазнав шестиповерховий житловий будинок. Там евакуювали 200 жителів. Наразі жителі повернулися до своїх квартир. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. 

Серед постраждалих 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні та 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Станом на ранок — жінка перебуває у важкому стані.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50.  Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

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