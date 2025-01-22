Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждали двоє людей
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- Анна Гакман
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0:01, 22 січня, 2025
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Унаслідок російського обстрілу Миколаєва ввечері 21 січня постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Станом на зараз – двоє постраждалих внаслідок атаки. Стан середньої тяжкості», – написав він.
Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, з-під завалів дістали постраждалу жінку.
Як відомо, російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.
Станом на 23:29 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі.
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