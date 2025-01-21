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Під вечір росіяни атакували Миколаїв «Шахедами»: горить багатоповерхівка

Російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.

Про це повідомляють «МикВісті».

Станом на 23:29 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі.

Крім того, миколаївці повідомляють про приліт по багатоквартирному будинку, де сталась масштабна пожежа. Про постраждалих не повідомляється.

На місці працюють відповідні служби.

Оновлюється.

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