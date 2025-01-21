Під вечір росіяни атакували Миколаїв «Шахедами»: горить багатоповерхівка
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- Аліса Мелік-Адамян
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23:30, 21 січня, 2025
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Російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.
Про це повідомляють «МикВісті».
Станом на 23:29 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі.
Крім того, миколаївці повідомляють про приліт по багатоквартирному будинку, де сталась масштабна пожежа. Про постраждалих не повідомляється.
На місці працюють відповідні служби.
Оновлюється.
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