Під вечір росіяни атакували Миколаїв «Шахедами»: горить багатоповерхівка

Російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.

Про це повідомляють «МикВісті».

Станом на 23:29 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі.

Крім того, миколаївці повідомляють про приліт по багатоквартирному будинку, де сталась масштабна пожежа. Про постраждалих не повідомляється.

На місці працюють відповідні служби.

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