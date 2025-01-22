Під час обстрілу Миколаєва постраждав транспорт та інфраструктура «Миколаївелектротранс»
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- Марія Хаміцевич
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8:17, 22 січня, 2025
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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» постраждало під час обстрілів міста вночі 21 січня.
Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».
Окрім будівель, було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт інших структурних підрозділів підприємства.
«Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт — вантажний службовий вагон служби колії. Більш детальне технічне обстеження іншого електротранспорту проводитимуть спеціалісти депо», — йдеться в повідомленні.
Також у звʼязку з ліквідацією наслідків обстрілів, сьогодні, 22 січня, не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом. Електротранспорт на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.
Наразі працівники КП «Миколаївелектротранс» усувають наслідки обстрілів, а також проводять опис завданих збитків, щоб надалі передати документи до відповідних органів для фіксації чергового факту тероризму проти цивільної інфраструктури.
Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня
Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.
Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.
Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
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