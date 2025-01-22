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Під час обстрілу Миколаєва постраждав транспорт та інфраструктура «Миколаївелектротранс»

Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» постраждало під час обстрілів міста вночі 21 січня.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Окрім будівель, було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт інших структурних підрозділів підприємства.

«Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт — вантажний службовий вагон служби колії. Більш детальне технічне обстеження іншого електротранспорту проводитимуть спеціалісти депо», — йдеться в повідомленні.

Також у звʼязку з ліквідацією наслідків обстрілів, сьогодні, 22 січня, не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом. Електротранспорт на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.

Наразі працівники КП «Миколаївелектротранс» усувають наслідки обстрілів, а також проводять опис завданих збитків, щоб надалі передати  документи до відповідних органів для фіксації чергового факту тероризму проти цивільної інфраструктури.

Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс
Пошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: МиколаївелектротрансПошкоджено транспорт та інфраструктуру «Миколаївелектротранс», фото: Миколаївелектротранс

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50.  Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

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