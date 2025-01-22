Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

Увечері 21 січня Миколаїв зазнав атаки ударними дронами. Унаслідок семи вибухів у двох районах міста сталися масштабні руйнування та пожежі на шести локаціях.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

На іншій локації згорів очерет на площі 1 000 квадратних метрів. Пошкоджено двері та вікна човникового кооперативу.

Також значних руйнувань зазнав приватний будинок, який загорівся. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.

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В адміністративній будівлі транспортного підприємства вибухи пошкодили вікна. Пошкоджено залізничне полотно, а також знищено автомобіль.

Ліквідовано пожежі сміття та сухої трави на двох об’єктах — загалом на площі 200 квадратних метрів.

Крім цього, внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, яку відвезли до лікарні. Ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес, йому надали допомогу без подальшого госпіталізації.

На місці подій працювали 45 рятувальників і 11 одиниць техніки ДСНС. У пунктах екстреної допомоги постраждалим надавали підтримку психологи ДСНС і поліції, а також волонтери Червоного Хреста України та World Central Kitchen. Наразі всі пожежі ліквідовані, а роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідували пожежі після ударів дронами в двох районах міста, фото: ДСНС

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.