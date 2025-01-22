Поліція показала наслідки російського обстрілу центра Миколаєва

Наслідки удару по Миколаєву 21 січня, фото: поліція Миколаївщини

Увечері 21 січня росіяни вдарили по Миколаєву безпілотникам. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки, експерти та інші екстрені служби, повідомили у Нацполіції Миколаївської області. Поліцейські-психологи разом із рятувальниками ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям міста.

Також правоохоронці проводять огляд пошкоджених об’єктів, документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину з боку Росії.

На цей момент відомо, що травмувалася 74-річна жінка, а ще одному чоловіку медики надали допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.