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По Миколаєву прилетіло сім «Шахедів», ще дев'ять збили, — Кім

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Фото: Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки удару по місту безпілотниками. По місту прилетіло сім «Шахедів».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації в ефірі каналу «Суспільне Новини».

Він зазначив, що через падіння уламків сталося шість пожеж на різних локаціях. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

«Це була атака «Шахедами». Сім штук долетіли, дев’ять збили наші Сили оборони. У нас два поранених — один легкий, а бабуся 74-ти років у важкому чи середньому», — додав він.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50.  Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

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