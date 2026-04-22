 Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Вулиця Соборна, Миколаїв, січень 2023 року, фото: «МикВісті»Вулиця Соборна, Миколаїв, січень 2023 року, фото: «МикВісті»

На вулиці Соборній у центрі Миколаєва приберуть атракціон — боксерську грушу. З проханням демонтувати її звернулись мешканці розташованого поряд житлового будинку.

Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час засідання виконавчого комітету міської ради 22 квітні, пишуть «МикВісті».

Він повідомив, що власник не має дозвільних документів на розташування атракціону і запропонував членам виконкому підтримати демонтаж.

— Підстава — звернення у контакт-центрі. Люди скаржаться на атракціон на Соборній у вигляді боксерської груші, яка заважає їм мешкати у своїх квартирах. Документів вони не мають — ми демонтуємо, — сказав Євген Поляков.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що наразі невідомо, які рекламні конструкції були демонтовані на початку повномасштабного вторгнення і чи були вони використані для оборонних потреб. Для з’ясування питання буде працювати робоча група.

Останні новини про: Демонтаж

У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі
Виконком погодив демонтаж 4 кіосків і встановлення 2 літніх майданчиків у Миколаєві
У Миколаєві робоча група з’ясовуватиме долю демонтованих на початку війни рекламних конструкцій
Реклама
Читайте також:
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
новини
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Юлія Бойченко
новини
У миколаївській лікарні №1 ще триває ремонт укриття, — начальник УКБ

Даріна Мельничук
новини
Одещина випереджає Миколаївщину за кількістю нових ФОПів: 775 проти 158

Світлана Іванченко
Останні новини про: Демонтаж

У Миколаєві робоча група з’ясовуватиме долю демонтованих на початку війни рекламних конструкцій
Виконком погодив демонтаж 4 кіосків і встановлення 2 літніх майданчиків у Миколаєві
У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Ще у чотирьох школах Миколаєва ремонтують харчоблоки

2 години тому

У Снігурівці за ₴600 тис. облаштували зону відпочинку з пірсом та альтанками

Головне сьогодні