Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Вулиця Соборна, Миколаїв, січень 2023 року, фото: «МикВісті»

На вулиці Соборній у центрі Миколаєва приберуть атракціон — боксерську грушу. З проханням демонтувати її звернулись мешканці розташованого поряд житлового будинку.

Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час засідання виконавчого комітету міської ради 22 квітні, пишуть «МикВісті».

Він повідомив, що власник не має дозвільних документів на розташування атракціону і запропонував членам виконкому підтримати демонтаж.

— Підстава — звернення у контакт-центрі. Люди скаржаться на атракціон на Соборній у вигляді боксерської груші, яка заважає їм мешкати у своїх квартирах. Документів вони не мають — ми демонтуємо, — сказав Євген Поляков.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що наразі невідомо, які рекламні конструкції були демонтовані на початку повномасштабного вторгнення і чи були вони використані для оборонних потреб. Для з’ясування питання буде працювати робоча група.