Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото
- Юлія Бойченко
11:07, 11 квітня, 2026
У соцмережах опублікували серію унікальних архівних світлин з агітаційними заходами, які відбувалися у різні десятиліття на центральній пішохідній вулиці Миколаєва — Соборна.
Світлини оприлюднили у Facebook-спільноті «Південна Україна крізь віки».
Протяжність найдовшої пішохідної вулиці України — 1,5 кілометри. Втім до середини ХХ століття нею курсував транспорт, розповів «Суспільному» історик Ігор Ніколаєв.
Вулицею курсував кінний транспорт — «конки», потім — трамваї, до середини ХХ століття.
«Рішення про усунення трамвайної колії прийняли у 1954 році. І цю колію перенесли на вулицю Потьомкінську (нині Марка Кропивницького — прим.)», — розповів історик.
Рух нею заборонили також возам і коням. Так до кінця 1954 року вулиця Соборна повністю пішохідною, розповіла старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Катерина Барбаянова.
«Офіційних задокументованих причин, чому так було, ми поки що не знайшли. Я вважаю, як багато інших дослідників, що це була загальна тенденція», — каже Катерина Барбаянова.
Це був післявоєнний період — після Другої світової війни: всі міста відновлювали, будували нове, зазначає співробітниця музею.
«За стандартами, центральні вулиці часто робили пішохідними», — зазначила вона.
Нині Соборна — найдовша пішохідна вулиця України, її протяжність складає 1,5 кілометри, додав історик Ігор Ніколаєв.
