Як раніше виглядала набережна Миколаєва: історичні фото

Верхня та нижня набережні у Миколаєві.

У соцмережах опублікували серію унікальних архівних світлин, на яких видно, як виглядала набережна Миколаєва та прибережна зона вздовж річки Інгул у різні десятиліття.

Світлини оприлюднили у Facebook-спільноті «Південна Україна крізь віки».

На знімках можна побачити, як змінювалася одна з найстаріших вулиць міста — Набережна. Вона була першою поздовжньою вулицею вздовж річки та простягалася від Дикого Саду до суднобудівного заводу. Назву «Набережна» вона отримала ще у 1822 році, хоча остаточно її закріпили лише в 1935-му.

Як писало видання «Миколаївський базар» До 1826 року на місці сучасного бульвару було велике міське звалище. Все змінилося за наказом адмірала Олексія Грейга: територію розчистили та заклали Інгульський бульвар. Його створювали за прикладом Приморського бульвару в Одесі — з терасами та видом на верфі. Через гарний огляд на річкову пристань згодом його почали називати Морським.

На кадрах видно старі причали, береги Інгулу та будівлю міськради. Також на знімках початку XX століття помітні відомі купальні пані Ніколаєнко. Це були дерев'яні конструкції з роздягальнями та містками прямо на воді, бо просто так купатися в річці тоді вважалося непристойним.

— На початку 20 століття там знаходилися громадські купальні пані Ніколаєнко. Були обладнані роздягальнями, купальний простір обшитий деревом, містки та драбинки. Жіноча купальня була обладнана дерев'яною кліттю-ліфтом із зручними сидіннями. Жінки спускалися в ліфт з роздягальні. Комфортно розсідалися у ліфті. Робітники опускали кліть у воду і пані плескалися прямо там, як у імпровізованому басейні. Після закінчення сеансу купання, ліфт піднімався з води і жінки виходили для відпочинку або заходили прямо в роздягальні. Організацію купалень розповів мені онук господині, Олексій Ніколаєнко, — написав Костянтин Ульянов у дописі під публікацією фото.

Той самий ракурс, наприкінці 1960 років було збудовано нову будівлю дитячої морехідки.

На цьому ж місці раніше розташовувався військовий порт. На вузькій береговій смузі стояли портові магазини, шлюпочні сараї та причали. Вони не були бетонними, як зараз, але це не заважало приймати важливі вантажі та швартувати кораблі.

Військовий порт ліквідували вже після Другої світової війни, а в шістдесятих роках побудували звичну нам бетонну прогулянкову набережну.

У 1975 році на бульварі провели велику реконструкцію, після чого його перейменували у Флотський.

