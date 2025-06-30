У Миколаєві відремонтують покриття Верхньої Набережної. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві приведуть до ладу покриття Верхньої Набережної, яке не ремонтували багато років.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нині покриття перебуває в незадовільному стані: стара плитка руйнується, місцями просідає. Це створює дискомфорт та небезпеку для пішоходів.

Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Миколаївські парки», однак вартість ремонтних робіт не вказали.

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Як розповів інженер-будівельник підприємства Андрій Бєлєнкін, багато містян скаржилися на стан набережної, тому й ухвалили рішення провести ремонт.

«Ми приведемо до ладу ділянку від великих сходів до шахового клубу. Наразі частина доріжки під підпірною стіною має провали. Тож під час ремонту ми також вирівняємо поверхню, аби в майбутньому не сталося обвалу через накопичення води», — зазначив Андрій Бєлєнкін.

Також планується оновлення покриття на прилеглих доріжках. За словами фахівця, через просідання плитки там збирається вода, що може загрожувати руйнацією підпірної стінки.

Ремонт триватиме кілька тижнів.

У Миколаєві відремонтують покриття Верхньої Набережної. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві відремонтують покриття Верхньої Набережної. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві відремонтують покриття Верхньої Набережної. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві планують встановити нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» — роботи проведуть як на парній, так і на непарній стороні.