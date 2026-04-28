Реєстрація на НМТ-2026 завершена: які предмети абітурієнти обирали найчастіше

В Україні завершилася реєстрація на НМТ 2026 року.

В Україні завершилася реєстрація на національний мультипредметний тест 2026 року. На основну сесію зареєструвалися понад 355 тисяч учасників, що приблизно на 43 тисячі більше, ніж торік.

Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, понад 18 тисяч вступників складатимуть тестування за кордоном.

— Це свідчить про те, що ці випускники пов’язують свій освітній шлях з Україною. Фіксуємо важливу тенденцію: зростає кількість тих, хто планує продовжувати навчання вдома і вступати до українських закладів вищої освіти, — наголосив міністр.

Найчастіше абітурієнти обирали предмети, які вважають корисними для майбутньої професії. Серед лідерів — іноземні мови, географія, біологія та українська література.

Натомість природничі дисципліни залишаються менш популярними. Фізику обрали близько 11 тисяч учасників, а хімію — орієнтовно три тисячі.

— Це тенденція, яку ми послідовно намагаємося змінити через оновлення освітніх просторів в школах. Інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів. Саме тому вже другий рік поспіль одним із фокусів нашої політики є оснащення природничих кабінетів у школах, — зазначив Оксен Лісовий.

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Найближчим часом учасники отримають у персональних кабінетах запрошення із датою, часом і місцем проведення тестування. Для тих, хто не встиг зареєструватися під час основного періоду, передбачили додаткову реєстрацію — вона триватиме з 11 до 16 травня.

Нагадаємо, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.