 Реєстрацію на НМТ-2026 завершили: тест складатимуть понад 355 тисяч абітурієнтів

  • вівторок

    28 квітня, 2026

  • 13.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 13.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Реєстрація на НМТ-2026 завершена: які предмети абітурієнти обирали найчастіше

В Україні завершилася реєстрація на НМТ 2026 року.

В Україні завершилася реєстрація на національний мультипредметний тест 2026 року. На основну сесію зареєструвалися понад 355 тисяч учасників, що приблизно на 43 тисячі більше, ніж торік.

Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, понад 18 тисяч вступників складатимуть тестування за кордоном.

— Це свідчить про те, що ці випускники пов’язують свій освітній шлях з Україною. Фіксуємо важливу тенденцію: зростає кількість тих, хто планує продовжувати навчання вдома і вступати до українських закладів вищої освіти, — наголосив міністр.

Реклама

Найчастіше абітурієнти обирали предмети, які вважають корисними для майбутньої професії. Серед лідерів — іноземні мови, географія, біологія та українська література.

Натомість природничі дисципліни залишаються менш популярними. Фізику обрали близько 11 тисяч учасників, а хімію — орієнтовно три тисячі.

— Це тенденція, яку ми послідовно намагаємося змінити через оновлення освітніх просторів в школах. Інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів. Саме тому вже другий рік поспіль одним із фокусів нашої політики є оснащення природничих кабінетів у школах, — зазначив Оксен Лісовий.

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Найближчим часом учасники отримають у персональних кабінетах запрошення із датою, часом і місцем проведення тестування. Для тих, хто не встиг зареєструватися під час основного періоду, передбачили додаткову реєстрацію — вона триватиме з 11 до 16 травня.

Нагадаємо, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

