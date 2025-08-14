Випускники, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента

Учні пишуть НМТ. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона також зазначила, що з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій для всіх здобувачів освіти.

Зокрема, для учнів професійно-технічних училищ — до 6320 гривень. Для студентів коледжів і технікумів — 7600 гривень, для студентів університетів — 10 тисяч гривень, а для аспірантів — 23700 гривень.

«Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 тисяч гривень на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400. Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі. Разом із військовими маємо переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський дав уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.